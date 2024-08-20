В Тернополе рекомендуют не выходить на улицу и плотно закрыть окна: что произошло

Ночью русский дрон попал в промышленный объект в Тернополе. Местные жители ночью слышали громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар, а в небе появился большой столб дыма. Огонь все еще пытаются ликвидировать.

Удар по Тернополю

Как впоследствии сообщил глава ГУ ГСЧС Тернопольской области Виктор Маслей, спасатели получили сообщение о пожаре около 3 ночи. На месте возгорания работало 20 единиц техники, 90 спасателей, привлекали 2 пожарных поезда — 1 из Тернополя, другой из Львова. В 06:50 пожар удалось локализовать. Впрочем, ее ликвидация продолжается.

Впоследствии стало известно, что россияне попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Пострадавших нет.

Как сообщила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук во время брифинга в ОВА, уровень хлора в воздухе сейчас превышает допустимую норму в разы.

При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. , применять рекуператор. Окна и двери завешать влажными простынями, чтобы хлор, содержащийся в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение", — сказала Чайчук.

Она рекомендовала работникам дошкольных учреждений использовать те же профилактические мероприятия. Также Чайчук призвала родителей, имеющих возможность забрать детей из садиков домой.

Кроме того, несмотря на жару, она рекомендует воздержаться от отдыха на водных объектах.

Также Чайчук рекомендовала пить больше воды, чтобы опасные вещества, попавшие в организм, вымылись.

Она назвала и основные симптомы отравления хлором. Среди них краснота глаз, сухость слизистой оболочки, проседание голоса, снижение давления и тахикардия.

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