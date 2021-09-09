В Сумской области произошла утечка нефти: что известно об аварии

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Козлова Альбіна
Нефть с колектора залила поля фермерам. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Сумской области.
Работы по ликвидации последствий, фото экоинспекции
В Сумской области обнаружили разгерметизации нефтесборочного коллектора, по которому перекачивают нефть с Бугруватовского месторождения, что принадлежит нефтегазодобывающему управлению "Ахтырканефтегаз".
В результате аварии в коллекторе нефте-водяная смесь разлилась на сельскохозяйственные поля, где растет кукуруза. Утечка произошла в пределах Кардашевського сельского совета, что в Ахтырском районе.
Сотрудники управления выехали на место для устранения утечки нефти. На место прибыли и служащие Государственной экологической инспекции в Сумской области. Инспекторы измерили площадь загрязненных земель и взяли образцы почвы на анализ и фоновую пробу. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, устанавливается. Инспекторы Государственной экологической инспекции ожидают результаты лабораторных исследований и нормативно-денежную оценку земель,
Как стало известно 8 сентября, разгерметизация нефтесборочного коллектора произошла в двух местах. Утечка нефти загрязнила земли общей площадью 0,35 га.
Сейчас работники управления выясняют причины аварии и ликвидируют последствия. Работники "Ахтырканефтегаз" собирают загрязненные верхние слои почвы с помощью тракторов и вручную. Затем места загрязнения обработают биодеструкторами.
Как сообщал портал "Комментарии", в Суэцком канале снова пробка из-за того, что танкер под флагом Панамы сел на мель. На данный момент ведутся работы по оперативному снятию судна с мели и восстановления навигации. Четыре судна ждут прохода.
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