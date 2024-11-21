В столицу Венгрии будет курсировать прямой поезд из Киева: расписание

Поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт станет еще одним – уже 20-м – международным поездом Укрзализныци. Он будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места). Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Расписание поезда Киев-Будапешт

“Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Расписание движения:

Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.

В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне – ориентировочно 3000 грн.

Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении:

- Вена (путешествие продлится менее трех часов),

- Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха,

а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран.

Время ожидания между пересадками составляет не больше двух часов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове продолжат строить метро и закупят электробусы

У городских властей есть договоренности о предоставлении средств от иностранных партнеров на закупку электробусов. Также планируется обновление подвижного состава метрополитена. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов во время встречи со студентами вузов.

"Мы не остановили строительство метро. Надеюсь, что уже в следующем году начнем строить подземное электродепо, рассчитанное на 100 поездов. Кроме того, в планах еще две станции метро. На днях я имел переговоры с Европейским инвестиционным банком, который подтвердил готовность помогать нашему городу в этом направлении. Что касается электробусов, то это совсем другой уровень для Харькова. более безопасен, но и намного дешевле в эксплуатации", — подчеркнул Игорь Терехов.