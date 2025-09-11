В США судят мужчину, который хотел убить Трампа

В США на этой неделе начнется судебный процесс над 59-летним Райаном Раутом, обвиняемым в попытке покушения на президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на поле для гольфа Трампа во Флориде. Об этом сообщает Reuters.

Суд над мужчиной, который хотел убить Трампа

По версии следствия, Раут скрылся с винтовкой возле территории клуба и готовился произвести выстрел. Его заметил агент Секретной службы, открывший огонь после того, как увидел торчавший из-за забора ствол оружия. Подозреваемому удалось скрыться, но уже в тот же день он был задержан. Никакого выстрела он не произвел.

Рауту предъявлено пять федеральных обвинений, в том числе в попытке убийства президента США. Он не признал себя виновным и заявил, что будет защищать себя сам во время процесса. Если суд признает его вину, ему грозит пожизненное заключение.

Попытка покушения произошла менее чем через два месяца после другого громкого инцидента — стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, где Трамп получил ранение в ухо. Тогда нападавший был застрелен на месте.

Интересно, что еще до покушения Раут поддерживал Украину в войне против России и прожил пять месяцев в нашей стране. Однако впоследствии он сменил риторику, начал критиковать украинские власти и называть украинцев "коммунистами". Люди, которые пересекались с ним в это время, описывали его как "неадекватный лжец" и "оторванный от реальности".

