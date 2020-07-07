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В США скончались братья Гэлион - самые старые сиамские близнецы в мире

Ронни и Донни Гэлион имели одно тело на двоих и дожили до 68 лет

сегодня, 15:53
Автор:

Екатерина Белоброва
В США скончались братья Гэлион - самые старые сиамские близнецы в мире

В штате Огайо, США, в возрасте 68 лет скончались сиамские близнецы - Ронни и Донни Гэлион. Братья срослись в области живота и в этом состоянии прожили всю жизнь, так как врачи назвали невозможным реализовать операцию по их разделению, пишет Daily Mail.

Мать отказалась от сыновей, их воспитанием занимались родной отец и мачеха. С трехлетнего возраста Ронни и Донни выступали на ярмарках, в цирках и в различных шоу. Сиамские близнецы содержали семью (у них было еще семеро братьев и сестер) и сами оплачивали свои медицинские счета.

Разумеется, оба брата никогда не были женаты и сами справлялись с домашней работой. Братья имели право голосовать по отдельности, но путешествовали по одному паспорту.

Свою деятельность в индустрии развлечений братья Гэлион завершили в 1991 году, а в 2010-м  их состояние здоровья значительно ухудшилось. После этого они не могли заниматься работой и надолго покидать дом. За ними ухаживал родной младший брат Джим.

Ранее рекорд долголетия принадлежал сиамским близнецам Чангу и Энгу Бункер — китайцам, которые родились в Таиланде в 1811 году и умерли в возрасте 62 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о причинах закрытия популярной в нулевых передачи "Караоке на Майдане".



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