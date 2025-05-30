Украине не следует отказываться от переговоров с РФ, даже, если Москва отказывается продемонстрировать свой "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны до встречи в Стамбуле. Такое мнение в интервью ABC News высказал спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Переговоры в Стамбуле

"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", – сказал американский чиновник.

Келлог подчеркнул, что сейчас главной задачей является перемирие и прекращение убийств. И для этого нужно искать и использовать все возможные способы.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли.

Ранее "Комментарии" писали – Владимир Зеленский уверен, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции вполне сознательно. Это тактика затянуть время и продемонстрировать имитацию переговорного мирного процесса. При этом Москва нарушила свое обещание, потому что обещала передать так называемый "меморандум" заблаговременно, как Киеву, так и другим партнерам для ознакомления. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в своем традиционном обращении к украинцам 29 мая.



