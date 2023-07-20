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В США прокомментировали боязнь Путина ехать на саммит БРИКС

В Госдепе США прокомментировали решение президента России Путина не ехать лично на саммит БРИКС в Южно-Африканской-Республике, а отправить вместо себя главу МИД Лаврова

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Решение Владимира Путина отказаться от поездки на саммит БРИКС показывает то, что международный авторитет РФ ухудшился, а сам российский диктатор стал "международным изгоем". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В США прокомментировали боязнь Путина ехать на саммит БРИКС

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Нет лучшего примера того, что ее (Ред. – России) авторитет в мире значительно снизился, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли может пересечь собственные границы. Он является международным изгоем, который вряд ли может пересечь собственные границы, опасаясь ареста", – заявил Миллер.


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Отметим, накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса уговорил российские власти быть представленными на саммите БРИКС, намеченном в августе, не президентом Владимиром Путиным, а главой МИД Сергеем Лавровым. Связано это с тем, что в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина – по обвинению его в соучастии в похищении украинских детей, что является военным преступлением и актом геноцида. А ЮАР, где подписали и ратифицировали Римский статут МУС, пришлось бы как-то реагировать на появление военного преступника Путина. Тем временем, украинские и международные юристы и дипломаты продолжают работу по подготовке к новому "Нюрнбергу" – для российских разжигателей войны. Что можно сказать о решении Путина отсидеться в РФ, а также о перспективах создания трибунала для него и прочих военных преступников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Треба було на Москві приймати саміт.


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