В США прокомментировали боязнь Путина ехать на саммит БРИКС

Решение Владимира Путина отказаться от поездки на саммит БРИКС показывает то, что международный авторитет РФ ухудшился, а сам российский диктатор стал "международным изгоем". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Нет лучшего примера того, что ее (Ред. – России) авторитет в мире значительно снизился, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли может пересечь собственные границы. Он является международным изгоем, который вряд ли может пересечь собственные границы, опасаясь ареста", – заявил Миллер.

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Отметим, накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса уговорил российские власти быть представленными на саммите БРИКС, намеченном в августе, не президентом Владимиром Путиным, а главой МИД Сергеем Лавровым. Связано это с тем, что в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина – по обвинению его в соучастии в похищении украинских детей, что является военным преступлением и актом геноцида. А ЮАР, где подписали и ратифицировали Римский статут МУС, пришлось бы как-то реагировать на появление военного преступника Путина. Тем временем, украинские и международные юристы и дипломаты продолжают работу по подготовке к новому "Нюрнбергу" – для российских разжигателей войны. Что можно сказать о решении Путина отсидеться в РФ, а также о перспективах создания трибунала для него и прочих военных преступников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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