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В США появился мощный союзник по борьбе против Китая: детали

Администрация Байдена идет на ряд шагов перед выборами, чтобы усилить поддержку нынешнего президента в промышленных штатах

сегодня, 09:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон готовится повысить пошлины на некоторые виды стали и алюминия, импортируемые из Мексики. США таким образом пытаются остановить поток металла из Китая, поступающего через южную границу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial times".

В США появился мощный союзник по борьбе против Китая: детали

США и Мексика. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что Белый дом заявил, что пошлины в размере 25% будут применяться к любой стали, поступающей в США из Мексики, которая не была выплавлена и разлита в Северной Америке. В то же время, алюминий из Мексики, содержащий первичную плавку из Китая, Беларуси, Ирана или России, будет облагаться тарифами в размере 10%.

Администрация Байдена заявила, что эти меры предпринимаются совместно с Мексикой, которая попросит своих импортеров предоставлять больше информации о том, из какой страны поступает их стальная продукция.

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что этот шаг является "хорошей новостью" как для США, так и для мексиканских работников сталелитейной и алюминиевой промышленности.

По словам американских чиновников, США импортируют около 3,8 миллионов тонн стали из Мексики, в то же время только 13% выплавляют и разливают за пределами североамериканского региона, и теперь они подпадают под действие новых пошлин.

Что касается алюминия, то пошлины будут применяться только до 6% из 105 000 тонн алюминия, импортируемого из Мексики.

Администрация Байдена идет на эти шаги перед выборами, чтобы усилить поддержку нынешнего президента в промышленных штатах.

Ранее в этом году Байден также выступил за защиту US Steel от покупки японской компанией Nippon Steel – этот шаг Байден охарактеризовал как поддержку американских сталелитейщиков.

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