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В США определились: миротворцев каких стран хотят видеть в Украине

The Economist пишет о том, что в США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая

17 февраля 2025, 14:03 comments1031
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Кравцев Сергей

США поддерживают, чтобы мир в Украине после прекращения огня обеспечивали не только европейские военные. В частности, предлагают привлечь миротворцев из Китая и Бразилии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

В США определились: миротворцев каких стран хотят видеть в Украине

Миротворцы. Фото: из открытых источников

По информации издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в частности Бразилия или Китай. Эти силы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она должна выполнять роль буферной зоны.

Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.

Контингент миротворцев из Бразилии или Китая мог бы дополнить военнослужащих из стран Европы, в частности Франции. Ранее французские власти предложили европейскую миссию, которая оставалась бы далеко за линией фронта. Таким образом, военные должны обеспечить Украине поддержку, но без обязательного привлечения к возможным будущим боевым действиям.

Однако, как известно, Россия выступает против любого размещения иностранных войск в Украине. Поэтому администрации Дональда Трампа придется заставить Владимира Путина пойти на уступки, делает выводы The Economist.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин в самом деле "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского лидера могут простираться за пределы границ Украины. Об этом пишет издание "The Hill".




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