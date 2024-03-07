В США могут запретить TikTok: в чем причина

В Конгресс США внесли законопроект, направленный против популярной социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Предложение законодателей звучит однозначно: ByteDance должен отказаться от собственности на TikTok во избежание ее запрета на территории США.

Битва за национальную безопасность: США могут запретить TikTok

Эта инициатива основана на опасениях национальной безопасности, ведь TikTok, по словам законодателей, контролируется "иностранным противником" и может служить инструментом для сбора информации об американских гражданах и влияния на них.

Законопроект, получивший название "Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками", направлен на то, чтобы заставить ByteDance расстаться со своим продуктом, чтобы сохранить его доступность для американских пользователей.

Предложение закона ставит ByteDance перед сложным выбором: отказаться от контроля над одной из самых популярных социальных сетей в мире или столкнуться с запретом на одном из крупнейших рынков. Первое рассмотрение законопроекта запланировано на 7 марта, и в случае его принятия в ByteDance будет отведено около шести месяцев для выполнения требования.

Этот законопроект не является внезапным взрывом в американо-китайских отношениях, а скорее очередным этапом в длительной истории недоверия между двумя супердержавами в сфере кибербезопасности и информационного влияния. Соединенные Штаты давно выражают обеспокоенность по поводу возможности использования китайских технологических компаний как средства для шпионажа и распространения пропаганды. Отказ ByteDance от собственности на TikTok может быть попыткой США снизить потенциальную угрозу и установить контроль над данными своих граждан.

TikTok вышел далеко за рамки обычной социальной сети, превратившись в важный элемент современной культуры и источник информации для миллионов людей, особенно среди молодого поколения. Отказ от контроля над столь важным активом может иметь значительные последствия не только для ByteDance, но и для пользователей по всему миру.