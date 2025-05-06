В США и Европе не исключают Третьей мировой войны: через сколько лет она может начаться

Многие американцы и европейцы допускают, что Третья мировая война может начаться в течение ближайших десяти лет. Главной угрозой они считают Россию или террористов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Третья мировая война. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны жители США и Западной Европы все больше склоняются к мнению, что глобального военного конфликта не удастся избежать и он может повториться уже в самое ближайшее время.

Главной причиной возможной Третьей мировой большинство респондентов называют Россию. Об этом свидетельствует опрос YouGov, результаты которого стали общедоступными накануне годовщины Дня Победы.

От 41% до 55% жителей Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании считают вероятной новую мировую войну в течение следующих 5-10 лет. Такого же мнения придерживаются и 45% американцев.

При этом подавляющее большинство ожидает, что будущий конфликт будет включать применение ядерного оружия и приведет к еще большим жертвам, чем в 1939-1945 годах.

В то же время большинство европейцев не верят, что их армии способны их защитить, тогда как 71% американцев доверяют собственным Вооруженным силам.

На Западе считают, что больше всего угрозы в развязывании большой войны исходит именно от России (от 72% до 82% респондентов в Европе), на втором месте – исламский терроризм.

Отмечено, что значительная часть европейцев также считает потенциальной угрозой и Соединенные Штаты. В Германии, Франции и Испании большинство респондентов рассматривают напряженность в отношениях с США как серьезный риск для мира на континенте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Третья мировая война стала неотвратимой: этому есть только одна причина.



