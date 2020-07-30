В СНБО предлагают передать наемников Вагнера из Беларуси в Украину

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Виолетта Комаровская
Фото: УНИАН
В СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников "ЧВК Вагнера". Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси. Об этом он сказал в эфире "5 Канала".
Кривонос считает, что это “отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.
По его словам, он уже обратился с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вчера в Беларуси задержали 32 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию чрезвычайным происшествием и потребовал от России объяснений. При этом в Госдуме РФ считают, что инцидент не повлияет на отношения с Беларусью.
Отметим, пограничники Беларуси усилят оперативное прикрытие государственных границ после задержания бойцов ЧВК "Вагнера", контроль усилят и на границе с РФ.
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