В СМИ "слили" протоколы с показами о вымогательствах из Труханова 500 тыс. дол. для "решения вопроса" в НАБУ

Как сообщает портал "Комментарии", издание "Українські новини" опубликовало Протокол допроса свидетеля от 10 сентября 2024 года, в котором говорится о вымогательстве в 2017 году 500 тыс. дол. США за решение вопроса относительно уголовного производства НАБУ.

Геннадий Труханов. Фото: из открытых источников

"Уволенный 3 сентября 2024 года первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава мог потребовать 500 тыс долларов США неправомерной выгоды за решение проблем в уголовном производстве, которое проводило НАБУ", — говорится в материале.

Отмечается, что согласно протоколу допроса, который проводил прокурор второго отдела САП Станислав Броневицкий в рамках уголовного производства №52024000000000266 от 31.05.2024 года по ч.4 ст.368 УК Украины, в 2017 году, первый заместитель директора НАБУ с Геннадием Трухановым в помещении бюро. В ходе разговора Углава намекнул, что у Труханова будут проблемы, которые следует заранее решить. В частности, первый заместитель директора НАБУ отметил, что во избежание проблем мэра Одессы следует пообщаться с Михаилом Саакашвили и его людьми (Адеишвили Зураб, Сакварелидзе Давид и другие).

Сама цифра в 500 тыс. якобы озвучивалась на встрече во польском Вроцлаве, организованной нардепом Александром Грановским. "В результате, после отказа Геннадия Труханова предоставить взятку в 500 долларов США – через некоторое время ему было объявлено о подозрении по делу завода "Краян". Более того, объявлял подозрение лично Гизо Углава в помещении НАБУ, куда предварительно был вызван Труханов", — пишут журналисты.

Отмечается, что согласно обнародованному протоколу допроса Труханова последний утверждал, что на необходимость решить вопрос с Саакашвили и его окружением ему намекал лично Углава.

"Зураб (Адеишвили на встрече во Вроцлаве – ред.) указал, что им трем известно, что все же проблемы есть и они могут помочь их решить через Углаву Г.Т. При этом, в ходе разговора Зураб указывал, что проблема серьезна". Далее уже я заключил, что эти люди приехали ко мне от Углавы Г.Т. и ведут речь со мной от его имени. встреча завершилась, после чего мы начали выходить из ресторана. По ходу движения ко мне подошел Александр Грановский и сказал, что нужно дать 500 тысяч долларов. Эти средства перепадут для решения проблем с НАБУ, то есть для того, чтобы не было движения по делу и мне не объявили о подозрении. Я ответил, что говорить не о чем", — отмечают "УН", цитируя заявление Труханова следователю прокуратуры.

Авторы материала обращают внимание, что при Труханов утверждал, что описанное событие было единственным, когда люди от имени Углавы Г.Т. высказывали предложение о предоставлении неправомерной выгоды для решения вопроса о непривлечении его к ответственности по делу НАБУ. Через некоторое время ему было доложено о подозрении по делу "Краяна".



