В "Смарт-Холдинге" опровергли обвинения в финансировании терроризма

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Slava Kot
СЕО "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова отрицала обвинения правоохранительных органов в финансировании терроризма "Смарт-Холдинга" и подчеркнула, что все это происходит исключительно из-за имени бывшего бенефициара Вадима Новинского. В настоящее время бенефициарными владельцами "Смарт-Холдинга" являются кипрские лицензированные трасты, которым Новинский передал в управление все активы. В действиях СБУ новое руководство холдинга видит попытку рейдерского увлечения бизнеса.
СЭО "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова. Фото: Forbes.ua
Об этом главный исполнительный директор "Смарт-Холдинга" заявила во время пресс-конференции. Как рассказала Юлия Кирьянова, СБУ инициировало уголовное производство по заявлению частного лица. По мнению правоохранительных органов, создание траста неправомерно, поскольку активы переданы представителю государства-агрессора.
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Кирьянова также заверила, что холдинг открыт для диалога с правоохранительными органами и готов отстаивать свою позицию в украинских и международных судах.
Напомним, 1 декабря 2022 года все активы "Смарт-Холдинга" были переданы в два траста: Smart Trust и Step Trust. Их владельцами стали пять граждан Кипра. 10 апреля Минюст отменил регистрационные действия в Едином госреестре по поводу изменений конечных бенефициарных владельцев украинских компаний "Смарт-Холдинга". Новых собственников активов исключили из реестра, а Новинского восстановили как конечного бенефициарного собственника части компаний. 13 апреля СБУ сообщила об аресте имущества "Смарт-Холдинга" на сумму более 3,5 млрд. грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. В ответ на это новые владельцы заявили о нарушении своих прав и попытке лишить их законной собственности.
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