В "Смарт-Холдинге" опровергли обвинения в финансировании терроризма

СЕО "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова отрицала обвинения правоохранительных органов в финансировании терроризма "Смарт-Холдинга" и подчеркнула, что все это происходит исключительно из-за имени бывшего бенефициара Вадима Новинского. В настоящее время бенефициарными владельцами "Смарт-Холдинга" являются кипрские лицензированные трасты, которым Новинский передал в управление все активы. В действиях СБУ новое руководство холдинга видит попытку рейдерского увлечения бизнеса.

СЭО "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова. Фото: Forbes.ua

Об этом главный исполнительный директор "Смарт-Холдинга" заявила во время пресс-конференции. Как рассказала Юлия Кирьянова, СБУ инициировало уголовное производство по заявлению частного лица. По мнению правоохранительных органов, создание траста неправомерно, поскольку активы переданы представителю государства-агрессора.

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"Моя основная цель – защитить коллектив группы "Смарт-Холдинг". Сейчас в связи с именем нашего бывшего бенефициара Вадима Новинского весь коллектив Смарт-Холдинга обвиняют в деструктивной деятельности и делают упреки в финансировании терроризма. То есть отдельным провластным структурам хватило менее двух недель, чтобы 3000 украинцев остались без рабочих мест, потому что большой прозрачный бизнес теперь на грани остановки.У нас арестованы корпоративные права, газ в хранилищах, скважины и ограниченные расчеты. в хранилищах, есть предупреждение относительно остановки лицензий с 1 июня", — подчеркнула СЕО компании.

Кирьянова также заверила, что холдинг открыт для диалога с правоохранительными органами и готов отстаивать свою позицию в украинских и международных судах.

Мы те, кто создавали эти бизнесы, набирали команды, нам больно смотреть на происходящее. Это должен быть цивилизованный процесс, к которому мы открыты и готовы. Мы защищаем свою честь и достоинство. Мы хотим, чтобы наши люди сохранили рабочие места ", – подытожила Юлия Кирьянова.

Напомним, 1 декабря 2022 года все активы "Смарт-Холдинга" были переданы в два траста: Smart Trust и Step Trust. Их владельцами стали пять граждан Кипра. 10 апреля Минюст отменил регистрационные действия в Едином госреестре по поводу изменений конечных бенефициарных владельцев украинских компаний "Смарт-Холдинга". Новых собственников активов исключили из реестра, а Новинского восстановили как конечного бенефициарного собственника части компаний. 13 апреля СБУ сообщила об аресте имущества "Смарт-Холдинга" на сумму более 3,5 млрд. грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин. В ответ на это новые владельцы заявили о нарушении своих прав и попытке лишить их законной собственности.