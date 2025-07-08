В "Шахедах" обнаружены китайские детали: стало известно, как отреагировала Украина

Глава украинского государства Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении пяти зарегистрированных в Китае компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе президента от 8 июля 2025 года № 466/2025.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Согласно документу, санкции наложены на "Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко", "Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.", "Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.", "Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко." и "Нинбо БЛИН Мешинери Ко.".

Как пояснил Уполномоченного по санкциям Владислав Власюк, во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах "Шахед" были обнаружены компоненты китайского производства. Именно к компаниям-поставщикам этих компонентов были введены санкции.

В частности, среди компаний, попавших под санкции, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах", — рассказал он.

Отметим, агентство "Bloomberg" провело расследование и выяснило, что Россия активно использует сотрудничество с китайскими компаниями, чтобы обойти западные санкции и обеспечить производство дронов, которые применяются против Украины.

Агентство ссылается на документы, с которыми удалось ознакомиться, в частности служебные записки российской компании "Аэро-ХИТ" и ее переписка с чиновниками РФ. Компания "Аэро-ХИТ", которая базируется вблизи аэропорта в Хабаровске, при поддержке государства развернула масштабное производство дронов. Уже в этом году она планирует выпускать до 10 тысяч аппаратов ежемесячно.

Читайте также на портале "Комментарии" — три причины, почему Китай заинтересован, чтобы война в Украине продолжалась.



