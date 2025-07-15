В шаге от ужасного преступления: СБУ задержали агента РФ, который хотел совершить страшное

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента российских спецслужб, который планировал совершить террористический акт в центре Ровно. По данным следствия, злоумышленник намеревался взорвать жилой дом, установив самодельное взрывное устройство в съемной квартире. В результате вмешательства СБУ трагедию удалось предотвратить.

СБУ предотвратила теракт в Ровно. Фото из открытых источников

Как установили следователи, 27-летнего жителя Львова завербовали через пророссийский Telegram-канал, маскировавшийся под площадку для "легкого заработка". Уже после вербовки мужчина получил задачу прибыть в Ровно, где в определенном спрятанном месте его ждало взрывное устройство.

Арендовав квартиру в многоэтажном доме в центре города, агент установил взрывчатку на полке и обустроил напротив нее камеру смартфона, чтобы зафиксировать момент взрыва.

"После дистанционной активации СВП враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространению панических настроений в регионе", — указывают в СБУ на замысел спецслужб РФ.

Оперативникам СБУ удалось остановить нападение еще на этапе подготовки. Агент был задержан непосредственно в момент минирования квартиры в Луцке. По информации следствия, после взрыва 27-летний мужчина планировал скрываться в другой арендованной квартире в городе, а затем бежать во Львов.

СБУ сорвала теракт в Ровно и задержала агента ФСБ РФ

По предварительным данным, задержанный действовал самостоятельно, но под четким контролем российских спецслужб. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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