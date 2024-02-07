В Румынии нашли тело украинского беглеца: подробности

Сотрудники пограничной службы Румынии обнаружили в реке Прут тело жителя Харьковской области.

Тело мужчины обнаружили в реке. Фото из открытых источников

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пограничники Черновицкого отряда получили информацию от румынских пограничников об обнаружении в реке Прут тела мужчины. Тело нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга".

По данным украинских пограничников, погибший оказался гражданином Украины 1982 года, жителем Харьковской области. Пограничники считают, что мужчина пытался незаконно пересечь границу и попасть в Румынию.

В настоящее время румынские пограничники устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.

