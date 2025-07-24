logo

BTC/USD

117668

ETH/USD

3571.95

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Ровенской области рыбак поймал гигантского сома (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровенской области рыбак поймал гигантского сома (ФОТО)

В Ровенской области рыбак поймал гигантского сома весом 32 кг и длиной почти 2 метра.

24 июля 2025, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Ровенской области на водохранилище в Хренниках местный рыбак поймал гигантского сома длиной почти в два метра и весом 32 килограмма. Фото огромной рыбы быстро облетело соцсети и местные Telegram-каналы.

В Ровенской области рыбак поймал гигантского сома (ФОТО)

Сом. Фото иллюстративное

На популярном среди рыбаков Хренницком водохранилище местный рыбак поймал огромного сома.

"Ровнянин поймал сома размером с человека. Трофей выловили на водохранилище в Хренниках — вес 32 кг, длина почти 2 метра", — говорится в сообщении местного Telegram-канала.

Несмотря на всеобщее увлечение от большого улова на водохранилище, некоторые жители указали, что другие рыбаки там вытягивали сомов еще больших размеров.

"Я там живу, ловили еще больше, просто не разглашали это. В 2017 году отец вытащил на 53 кг сома", — написал один из комментаторов в соцсети.

Фото огромного сома, пойманного в Ровенской области на водохранилище в Хренниках:

В Ровенской области рыбак поймал гигантского сома (ФОТО) - фото 2

Сомы – одни из самых больших хищных рыб в украинских водоемах. Они могут достигать длины более 2,5 метров и весить более 100 кг, хотя такие экземпляры встречаются крайне редко. По большей части, подобный улов требует не только везения, но и незаурядного опыта и физической выносливости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как рыбак поймал гигантского сома и установил национальный рекорд страны.

Также "Комментарии" писали о том, как итальянец Алессандро Бьянкарди выловил сома с рекордной длиной, чем установил новый мировой рекорд. Рыбина имела действительно гигантский размер и достигала почти трех метров в длину. Рыбалка почти час пытался вытащить сома из воды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1506318361/414068
Теги:

Новости

Все новости