В Ровенской области рыбак поймал гигантского сома (ФОТО)

В Ровенской области на водохранилище в Хренниках местный рыбак поймал гигантского сома длиной почти в два метра и весом 32 килограмма. Фото огромной рыбы быстро облетело соцсети и местные Telegram-каналы.

Сом. Фото иллюстративное

На популярном среди рыбаков Хренницком водохранилище местный рыбак поймал огромного сома.

"Ровнянин поймал сома размером с человека. Трофей выловили на водохранилище в Хренниках — вес 32 кг, длина почти 2 метра", — говорится в сообщении местного Telegram-канала.

Несмотря на всеобщее увлечение от большого улова на водохранилище, некоторые жители указали, что другие рыбаки там вытягивали сомов еще больших размеров.

"Я там живу, ловили еще больше, просто не разглашали это. В 2017 году отец вытащил на 53 кг сома", — написал один из комментаторов в соцсети.

Фото огромного сома, пойманного в Ровенской области на водохранилище в Хренниках:

Сомы – одни из самых больших хищных рыб в украинских водоемах. Они могут достигать длины более 2,5 метров и весить более 100 кг, хотя такие экземпляры встречаются крайне редко. По большей части, подобный улов требует не только везения, но и незаурядного опыта и физической выносливости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как рыбак поймал гигантского сома и установил национальный рекорд страны.

Также "Комментарии" писали о том, как итальянец Алессандро Бьянкарди выловил сома с рекордной длиной, чем установил новый мировой рекорд. Рыбина имела действительно гигантский размер и достигала почти трех метров в длину. Рыбалка почти час пытался вытащить сома из воды.