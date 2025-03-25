Представители путинского режима заявляют, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. Обсуждение в Эр-Рияде охватывало широкий спектр вопросов. Об этом говорится в материале "Reuters".

Переговоры в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

При этом член российской делегации Григорий Карасин признал, что диалог между Россией и США были довольно сложным, но полезным для обеих сторон.

"Обсуждалось все — был интенсивный, сложный диалог, но он был очень полезен и для нас, и для американцев", — отметил Карасин.

По его словам, проговаривался широкий перечень тем, и хотя этот раунд переговоров подошел к концу точка еще не поставлена. Диалог должен быть продолжен, ведь есть еще нюансы, которые нужно согласовать.

Особое внимание на переговорах было уделено привлечению международного сообщества к дальнейшим обсуждениям. Карасин подчеркнул, что к следующим этапам переговоров будут привлечены ООН и другие страны.

"Мы будем продолжать это делать, привлекая международное сообщество, прежде всего ООН и отдельные страны", — добавил представитель российской стороны.

В целом, по словам российского сенатора, переговоры создали впечатление конструктивного диалога, который является важным и необходимым. Американцы, как отметил Карасин, также заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Согласно российским источникам Reuters, проект совместного заявления уже был направлен для утверждения в Москву и Вашингтон, и стороны планируют обнародовать его во вторник.

В то же время 25 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров в Саудовской Аравии не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации.



