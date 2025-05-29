В России взорвали майора, управлявшего авиаударами по Мариуполю

В Ставрополе взорвали майора армии РФ и первого замглавы города Ставрополь Заура Гурциева. Россиянин воевал против Украины и руководил авиаударами по Мариуполю. Гурциев получил пять наград за свое участие в войне против Украины.

Заур Гурциев. Фото из открытых источников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Telegram, что в Ставрополе в результате взрыва был убит Заур Гурциев. По предварительной информации, взрыв произошел в ночь на 29 мая на улице Чехова. По данным российских СМИ, гранату взорвал неизвестный мужчина во дворе одного из домов. В результате взрыва погибли два человека, в том числе и Заур Гурциев.

Как указывает народный депутат Алексей Гончаренко, взорванный в Ставрополе Гурциев имел отношение к авиационным атакам по Мариуполю в 2022 году. Именно эти удары разрушили городской Драматический театр, в результате чего погибли сотни мирных жителей, среди них также и дети.

"В ставрополе взорвали заура гурциева — российского майора, руководившего авиаударами по Мариуполю. Именно эти удары уничтожили Драмтеатр и убили тысячи мирных жителей… Один из ответственных за авиационные военные преступления — ликвидирован", — сообщил Гончаренко.

По словам Гончаренко, взрыв вблизи Гурциева произошел, когда тот пил алкоголь с еще одним мужчиной.

Губернатор Ставропольского края заявил, что рассматривается версия о теракте по Гурциеву и причастности Украины. Украинские спецслужбы пока не комментировали смерть Заура Гурциева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ взорвали заместителя начальника одного из управлений генштаба России генерала Москалика. Украинские спецслужбы подтвердили, что провели удачную операцию по ликвидации российского военного.

Также "Комментарии" писали о неожиданной версии убийства Портнова в Испании.