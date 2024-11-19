В России выпал из окна балетмейстер, осуждавший войну в Украине

В Санкт-Петербурге произошла трагедия: Владимир Шкляров, балетмейстер Мариинского театра, выпал с балкона своей квартиры. Его тело обнаружили рано утром, и известно, что до этого он приглашал подругу, которая и нашла его мертвым.

В России нашли мертвым звезду балета

Шкляров позвонил своей подруге ночью и попросил ее приехать к нему. Когда она прибыла, он уже был мертв под окнами своей квартиры. Следствие назвало его смерть "несчастным случаем". По их данным, он вышел на очень узкий балкон, чтобы подышать свежим воздухом или покурить, но случайно упал с высоты пятого этажа.

Владимир Шкляров был известен не только своими плясками, но и активной общественной позицией. Он открыто критиковал войну на Украине и выступал за мир. Это высказывание он сделал в феврале 2022 года и впоследствии удалил свой пост из социальных сетей.

"Я против войны в Украине! Я за людей, за мирное небо над вашими головами. Политики должны уметь вести переговоры, не стреляя и не убивая мирных жителей, для этого им дали язык и голову. <...> На все, что сегодня происходит, невозможно смотреть без слез", — написал он в своем сообщении в Instagram

За два дня до своей смерти Владимир должен был пройти операцию на спине из-за травмы, о которой сообщил театр. Его внезапная смерть оставила множество вопросов относительно ее обстоятельств и безопасности.

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