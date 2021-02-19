В России напали на генконсульство Украины: есть пострадавшие (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Между Украиной и Россией может вспыхнуть новый дипломатический скандал — из-за нападения на Генеральное консульство нашего государства в Петербурге. Как сообщает Telegram-канал "Nachtigall", 19 февраля неизвестный злоумышленник нанес ножевые ранения дежурному охраннику учреждения.
В Петербурге мужчина накинулся с ножом на работника украинского консульства. Фото из открытых источников
По словам владельца Telegram-канала, журналиста Игоря Соловья, пострадавшим оказался военнослужащим Государственной пограничной службы Украины. Мужчина стандартно заступил на пост коменданта в Генконсульстве и наблюдал за соблюдением стандартных правил посещения дипломатической организации.
Нападающий, гражданин РФ, имя которого не разглашается, предварительно записался на прием Генконсульства. На видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной во дворе учреждения, видно, что изначально злоумышленник доставал какие-то бумаги, а затем, как только ему открыли дверь, напал с ножом на коменданта и нанес ему несколько ножевых ранений.
После совершенного злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако, по информации Госпогранслужбы, его уже задержали. Правда, как сообщает Игорь Соловей, российские правоохранители не слишком активно работают в этом направлении — очевидно, дают о себе знать недружественная внешняя политика между РФ и Украиной.
Сейчас считается, что жизни раненого пограничника ничего не угрожает. Первую медицинскую помощь ему оказали сослуживец и другие сотрудники Генконсульства.
Дополнительной информации, в частности мотивов нападения публично не сообщаются.
Корреспонденты "Комментариев" пытаются выяснить детали, в частности обратились в пресс-службу Посольства Украины в Российской Федерации, которые предложили переадресовать вопрос в Министерство иностранных дел. Сейчас ждем ответа.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине на сайт Службы безопасности была осуществлена серьезная хакерская атака.
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