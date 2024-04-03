В рейтинге миллиардеров от Forbes осталось пять украинцев: кто они

В мировом рейтинге миллиардеров от Forbes 785 место занял самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Глобальный рейтинг миллиардеров от Forbes. Фото: из открытых источников

В списке 2024 года – пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский. Виктор Пинчук разместился на 1623 месте в списке. Состояние владельца группы Interpipe за год сократилось на 100 млн долларов – до 2 млрд долларов.

Владелец Smart Holding Вадим Новинский с 1,2 млрд долл (-$200 млн) занял 2 410 место.

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго (2 410 место) за год сократилось на 100 млн долл – до 1,2 млрд долл.

Совладелец так называемой группы "Приват" Геннадий Боголюбов занимает 2 692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на 100 млн долл – до миллиарда.

Самые богатые в мире по версии Forbes – французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивают в 195 миллиардов долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в этом году в ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России и это число стало рекордным. По информации российского издания Forbes, до этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году – тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось – до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.



