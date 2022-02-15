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В рассматриваемых Верховным судом делах о санкциях СНБО есть конфликт интересов у СБУ, - Игорь Гужва

Адвокаты Игоря Гужвы направили обращение к судьям Верховного суда о том, что у правоохранителей есть конфликт интересов

сегодня, 15:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Пост из страницы главреда "Страны" Игоря Гужвы в Facebook об рассмотрении дел цитирует 112 юа.

В рассматриваемых Верховным судом делах о санкциях СНБО есть конфликт интересов у СБУ, - Игорь Гужва

Игорь Гужва, фото из открытых источников

"Война войной, а суды — по расписанию. В нашем случае – иски в Верховный суд по санкциям против меня и "Страны". Как известно, с рассмотрением этих исков есть проблема. СБУ, подавая материалы с якобы обоснованием введения санкций, ссылается на то, что это данные под грифом "Совершенно секретно". Но при этом не дает необходимых разрешений на оборудование помещений в Верховном суде для рассмотрения таких дел.

В итоге – тупик. Верховный суд не может рассматривать дела по санкциям, потому что нет должным образом оборудованных помещений, а таких помещений нет, потому что СБУ их не сертифицирует. При этом в данной ситуации у СБУ явный конфликт интересов, потому что они же являются участниками процесса со стороны ответчика, а значит заинтересованы затягивать процесс. И нам, как участникам процесса, важно понимать, какие меры предпринимает Верховный суд для того, чтоб из этого тупика выйти. В котором, в принципе, можно находиться вечно.

Мои адвокаты, а также редакция "Страны" обратились к Верховному суду с несколькими вопросами.

В частности:

1. Когда в Верховном суде будут оборудованы залы судебных заседаний, отвечающие требованиям для рассмотрения дел, содержащих государственную тайну?
2. Какие меры были предприняты Верховным судом для обеспечения возможности рассмотрения дел, содержащих государственную тайну?
3. Видит ли Верховный суд конфликт интересов СБУ в этой ситуации и каким образом его можно разрешить в законном русле?

Естественно, надеяться на то, что СБУ вдруг захочет решить проблему с рассмотрением дел по гостайне, не приходится. В экспертных кругах уже есть мнения, как разрешить эту ситуацию. Но прежде всего важно понимать, что именно по поводу выхода из тупика думает сам Верховный суд. Ждем ответа".

Игорь Гужва


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Источник: https://112ua.tv/mnenie/advokaty-glavreda-strany-igorya-guzhvy-otpravili-obrashhenie-v-verhovnyy-sud-o-konflikte-interesov-u-sbu-v-rassmatrivaemyh-sudom-delah-o-sankciyah-snbo-607706.html
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