В рамках программы Елены Зеленской "Ты как" Каменское посетила Мария Ефросинина

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Slava Kot
Совместно с мэром Андреем Белоусовым они посетили Центр физической и психологической реабилитации, где восстанавливаются военные. Общались с воинами и профильными специалистами, ознакомили гостей с работой заведения и его оснащением.
Мария Ефросинина посетила Центр реабилитации военных в Каменском
Мария Ефросинина – известная телеведущая и посол всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.
Мария высоко оценила работу Каменского Центра реабилитации, построенного при поддержке Днепропетровской ОВА, и выразила надежду, что такие учреждения будут открыты в каждом городе Украины.
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