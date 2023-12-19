В рамках программы Елены Зеленской "Ты как" Каменское посетила Мария Ефросинина



















Совместно с мэром Андреем Белоусовым они посетили Центр физической и психологической реабилитации, где восстанавливаются военные. Общались с воинами и профильными специалистами, ознакомили гостей с работой заведения и его оснащением.



Мария Ефросинина посетила Центр реабилитации военных в Каменском

Мария Ефросинина – известная телеведущая и посол всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Мария высоко оценила работу Каменского Центра реабилитации, построенного при поддержке Днепропетровской ОВА, и выразила надежду, что такие учреждения будут открыты в каждом городе Украины.

"Благодарим медиков, которые ежедневно заботятся о военных, помогают справиться с травмами и преодолеть тяжелое психоэмоциональное состояние. Поддерживаем защитников и защитниц, привлекаем все ресурсы и создаем условия для того, чтобы наши Герои могли как можно скорее восстановить свое здоровье и адаптироваться к мирной жизни". ", – отметил мэр города Андрей Белоусов.