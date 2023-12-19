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В рамках программы Елены Зеленской "Ты как" Каменское посетила Мария Ефросинина

Мария Ефросинина вместе с главой города Каменское Андреем Белоусовым совершили визит в центр реабилитации военных.

сегодня, 18:15
Автор:
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Slava Kot
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Совместно с мэром Андреем Белоусовым они посетили Центр физической и психологической реабилитации, где восстанавливаются военные. Общались с воинами и профильными специалистами, ознакомили гостей с работой заведения и его оснащением.

В рамках программы Елены Зеленской "Ты как" Каменское посетила Мария Ефросинина

Мария Ефросинина посетила Центр реабилитации военных в Каменском

Мария Ефросинина – известная телеведущая и посол всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.

В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 2
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 3
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 4
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 5
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 6
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 7
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 8
В рамках программы Елены Зеленской ”Ты как” Каменское посетила Мария Ефросинина - фото 9

Мария высоко оценила работу Каменского Центра реабилитации, построенного при поддержке Днепропетровской ОВА, и выразила надежду, что такие учреждения будут открыты в каждом городе Украины.

"Благодарим медиков, которые ежедневно заботятся о военных, помогают справиться с травмами и преодолеть тяжелое психоэмоциональное состояние. Поддерживаем защитников и защитниц, привлекаем все ресурсы и создаем условия для того, чтобы наши Герои могли как можно скорее восстановить свое здоровье и адаптироваться к мирной жизни". ", – отметил мэр города Андрей Белоусов.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/973164-v-ramkah-programy-oleny-zelenskoyi-ty-yak-kam-yanske-vidvidala-mariya-yefrosinina
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