В Раде ультимативно обратились к топливным компаниям из-за хаоса с бензином: чем угрожают

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился к участникам топливного рынка с публичным призывом воздержаться от повышения цен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он признал, что бизнес, прежде всего, ориентирован на прибыль, однако подчеркнул: в условиях полномасштабной войны компании должны учитывать и свою социальную ответственность.

По словам депутата, страна живет в реалиях военного времени, а значительная часть граждан и предприятий зависят от генераторов и стабильных поставок энергоресурсов. Именно поэтому топливный сектор как один из ключевых для экономики не должен использовать панические настроения населения для получения сверхприбылей.

Гетманцев подчеркнул, что нынешний рост стоимости горючего имеет достаточно слабую связь с войной в Иране. Он обратил внимание на временный разрыв между международными событиями и реальными изменениями в логистике, контрактах и формировании внутренних цен. По его убеждению, резкие скачки стоимости на заправках нельзя в полной мере объяснить ситуацией на мировых рынках. Политик также предостерег компании от злоупотреблений, намекнув на возможную реакцию со стороны Антимонопольного комитета в случае необоснованного повышения.

Между тем, на украинском рынке зафиксировано существенное подорожание природного газа. За последние дни цена выросла примерно на 20% и достигла 27 800 гривен за тысячу кубометров с НДС — это максимум более полугода. В долларовом эквиваленте речь идет о 536 долларов без НДС, или 43,2 евро за мегаватт-час.

Портал "Комментарии" уже писал, что в администрации президента США Дональда Трампа возник внутренний конфликт из-за оценки причин войны с Ираном. В то время как Белый дом официально аргументирует удары якобы угрозой ядерной программы Тегерана, госсекретарь Марко Рубио откровенно указал на роль Израиля в обострении ситуации.