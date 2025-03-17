logo

BTC/USD

83211.87

ETH/USD

1910.52

LTC/USD

92.87

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Раде предлагают на время военного положения отменить один коммунальный платеж
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде предлагают на время военного положения отменить один коммунальный платеж

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается, чтобы украинцы не платили за одну из коммунальных услуг

сегодня, 17:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украинцы уже привыкли получать две платежки за газ: одну – за фактически потребленное топливо, другую – за его транспортировку. Однако в скором времени ситуация может измениться, ведь в Верховной Раде рассматривают возможность временной отмены платы за распределение газа.

В Раде предлагают на время военного положения отменить один коммунальный платеж

Плата за доставку газа

С начала 2020 г. в Украине действует механизм оплаты услуг распределения природного газа, который определяет сумму платежа на основе объема топлива, использованного в предыдущем газовом году. Этот подход основан на принципе "годовой заказанной мощности", то есть для каждого потребителя автоматически рассчитывается годовой объем доставки в соответствии с его фактическим потреблением.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13095, который предлагает отменить плату за транспортировку газа на период действия военного положения и еще на один год после его завершения. Инициатива направлена на уменьшение финансовой нагрузки на граждан.

Пока рано говорить о конкретных изменениях в стоимости газоснабжения, ведь окончательное решение зависит от позиции власти. Законопроект еще предстоит пройти рассмотрение и получить поддержку.

Если инициативу примут, украинцы смогут временно не платить за распределение газа, что снизит общие расходы на голубое топливо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, несмотря на фиксированную стоимость природного газа и запрет на повышение тарифов, в 2025 году украинцы получат новые счета, связанные с техническим обслуживанием газовых сетей в многоквартирных домах. Речь идет о дополнительном платеже за техническое обслуживание газовых сетей здания, расценки на которые уже обнародовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины". Этот сбор станет третьей платежкой для жителей многоквартирных домов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55983
Теги:

Новости

Все новости