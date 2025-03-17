В Раде предлагают на время военного положения отменить один коммунальный платеж

Украинцы уже привыкли получать две платежки за газ: одну – за фактически потребленное топливо, другую – за его транспортировку. Однако в скором времени ситуация может измениться, ведь в Верховной Раде рассматривают возможность временной отмены платы за распределение газа.

Плата за доставку газа

С начала 2020 г. в Украине действует механизм оплаты услуг распределения природного газа, который определяет сумму платежа на основе объема топлива, использованного в предыдущем газовом году. Этот подход основан на принципе "годовой заказанной мощности", то есть для каждого потребителя автоматически рассчитывается годовой объем доставки в соответствии с его фактическим потреблением.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13095, который предлагает отменить плату за транспортировку газа на период действия военного положения и еще на один год после его завершения. Инициатива направлена на уменьшение финансовой нагрузки на граждан.

Пока рано говорить о конкретных изменениях в стоимости газоснабжения, ведь окончательное решение зависит от позиции власти. Законопроект еще предстоит пройти рассмотрение и получить поддержку.

Если инициативу примут, украинцы смогут временно не платить за распределение газа, что снизит общие расходы на голубое топливо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, несмотря на фиксированную стоимость природного газа и запрет на повышение тарифов, в 2025 году украинцы получат новые счета, связанные с техническим обслуживанием газовых сетей в многоквартирных домах. Речь идет о дополнительном платеже за техническое обслуживание газовых сетей здания, расценки на которые уже обнародовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины". Этот сбор станет третьей платежкой для жителей многоквартирных домов.



