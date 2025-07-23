В Раде анонсировали радикальные шаги по закону о САП и НАБУ: важное заявление

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что сейчас основным и эффективным способом отменить закон № 12414 — ограничивший независимость НАБУ и САП — обращение в Конституционный Суд.

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"Фактически единственный путь исправить эту ситуацию — снести этот провальный закон в Конституционном Суде", — отметил Железняк в своем сообщении 22 июля.

Он пояснил, что процедура имеет шансы на успех, ведь при принятии этого закона было допущено нарушение ряда норм регламента Верховной Рады. На основе этого фактического нарушения планируется сформировать конституционное представление.

"Следующим шагом станет подготовка и сбор подписей для конституционного обращения в КСУ", — сообщил парламентарий.

Для представления документа необходимо собрать подписи не менее 45 народных депутатов.

На следующее утро, 23 июля, Железняк уточнил: подготовка будет продолжена, ведь важно, чтобы обращение было максимально обоснованным. Он признает, что судебный путь — это долгий процесс, но он является "самым надежным вариантом".

Кроме судебной стратегии, Железняк сообщил, что сам вместе с другими экспертами планирует проинформировать международные институции — в частности, МВФ, ЕС и Всемирный банк — о потенциальных негативных последствиях принятия закона и для сотрудничества с Украиной. Он напомнил, что независимость НАБУ и САП была одним из ключевых условий для дальнейшего финансирования.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414, ранее получивший критику от Transparency International как попытку взорвать независимость антикоррупционных органов. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс были предложены нардепом из фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским.

Портал "Комментарии" писал , что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал молниеносное принятие закона, ослабляющего независимость НАБУ и САП. В сообщении на Facebook от 22 июля он назвал это политическим спектаклем, не имеющим ничего общего со справедливостью.