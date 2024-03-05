В работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой

Вечером 5 марта пользователи интернета сталкнулись с неожиданными проблемами в работе популярных социальных сетей. Масштабные сбои зафиксировали в работе Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, WhatsApp та TikTok.

Масштабные сбои поражают Facebook и Instagram

Проблемы начались внезапно и проявили себя в различных формах: в Facebook пользователи столкнулись с трудностями при попытке входа в свои аккаунты, тогда как в Instagram заметно замедлилась обновление ленты, оставляя людей без свежего контента. Эти неполадки были быстро замечены и зарегистрированы на платформе Downdetector, которая отслеживает состояние работы популярных веб-сайтов и приложений в реальном времени.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, то пользователи Facebook теперь смогут создавать удобные для них групповые беседы, в которые будут добавлять свои контакты с Facebook и Instagram. В этих чатах пользователям будут доступны реакции, а также темы. Кроме того, в новых чатах будет возможность управлять запросами на общение и звонки. Создатели отметили, что сейчас активно работают над созданием новых и оригинальных тем для чатов, которые совсем скоро будут предоставлены пользователям. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на портале "Дия" появятся новые сервисы. В частности, украинцы будут иметь возможность получать в электронном виде судебные решения. О нововведении в своем заявлении рассказала руководительница проектов цифровой трансформации Минцифры Оксана Литвинова. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.