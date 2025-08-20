В приложении "Резерв+" появилась новая услуга: кому она станет полезной

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неустановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В Минобороны назвали алгоритм действий для уплаты штрафа. Для начала нужно будет загрузить "Резерв+". Далее перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн — 50% от полной суммы. На уплату есть 20 дней.

В оборонном ведомстве отметили, что если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму — 17 тысяч грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 тысячи грн.

Если игнорировать штраф с момента решения о его вынесении в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет. Уплата штрафа позволяет закрыть соответствующее нарушение, но не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.

Планируется, что до конца августа в "Резерв+" будет доступна возможность оплатить штраф за все виды нарушений правил воинского учета.

