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В приложение Армия+ добавили 5 новых электронных рапортов: как это поможет военным

Новые возможности в приложении Армия+

сегодня, 12:56
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Амбарцумян Анна

В приложение Армия+ интегрированы новые электронные рапорты, чтобы облегчить доступ военных к необходимым услугам и обеспечить надлежащую поддержку. В частности, добавлены возможности предоставления рапортов для получения справок о службе, отпусках и помощи. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В приложение Армия+ добавили 5 новых электронных рапортов: как это поможет военным

"Ежемесячно в Армии будут появляться новые рапорты. В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. Например, он позволяет ребенку военного получить первоочередное право на место в детском саду", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Доступны новые электронные рапорты: основные функции

  1. Получение справки формы 5 о прохождении службы
    Этот рапорт дает военным или их семьям возможность получить необходимые государственные выплаты или льготы, в частности, приоритетное право на место в детских садах.

  2. Рапорт на выезд за пределы гарнизона
    Военнослужащие могут оформить выезд из гарнизона на выходных для решения личных дел.

  3. Освобождение от служебных обязанностей по состоянию здоровья
    Для тех, кто получил травму или ухудшение здоровья, предусмотрена возможность подать рапорт на временное увольнение для восстановления.

  4. Единовременная помощь после заключения первого контракта
    Военнослужащие, впервые вступающие на контрактную службу, могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи.

  5. Отпуск по возвращении из плена
    Вернувшиеся из плена и продолжающие службу защитники имеют право на дополнительный отпуск для реабилитации.

Расширенные функции для командиров и возможность отзыва рапортов

Теперь военнослужащие могут отозвать представленные рапорты, а командиры просматривать предварительные согласования. Это новшество повышает оперативность коммуникации: например, командир роты видит, что рапорт уже утвердил командир взвода, что облегчает принятие решений.

Воспользоваться обновленным приложением Армия+ можно, загрузив его из Play Market или App Store. Подробнее о нововведениях читайте на официальной странице приложения по ссылке.

Напомним, в приложении Армия+ теперь доступна онлайн-обучение.   Это нововведение позволит военным получать важные знания в удобном формате, даже при выполнении боевых задач. Верифицированные учебные материалы помогут нашим бойцам повысить уровень подготовки, что критически важно в условиях современной войны.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=902516585394754&set=a.229159256063827&locale=uk_UA
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