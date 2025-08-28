В Полтавской области появился памятник в честь ТЦК и СП

В городе Кобеляки на Полтавщине открыли памятную стелу с именами военнослужащих третьей дивизии районного ТЦК и СП, погибших, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Это первый мемориал в обществе, посвященный именно бойцам этого подразделения.

Мемориал в честь воинов ТЦК и СП

На потолке отчеканены десять имен солдат, сержантов и офицеров, которые в разные годы служили в подразделении и погибли во время боевых действий или в результате ранений и болезней, связанных с войной.

Среди них:

- старший сержант Василий Грицай — участник АТО, в 2022 году вернулся в армию, служил в Донецкой области, внезапно скончался в больнице;

- солдат Александр Кишко – боец 15-го батальона 58-й бригады, погиб в мае 2022 года после ранения под Попасной;

- солдат Алексей Скрипач – водитель-радиотелефонист роты "Один" Полтавского ТЦК, погиб во время штурма позиций в Бахмутском районе;

- рядовой Сергей Биба — служил в 62-м отдельном батальоне, погиб под Курдюмовкой в Донецкой области;

- солдат Михаил Сабадыр – добровольно вернулся на фронт после тяжелой травмы, погиб во время выполнения задания под Новодаровкой на Запорожье;

- подполковник Сергей Ищенко – участник АТО и ООС, офицер 58-й бригады и ОК "Север", скончался в больнице от болезни, полученной во время службы;

- младший сержант Сергей Андрианов – воевал в Черниговской и Донецкой областях, погиб под Авдеевкой;

- сержант Дмитрий Бурмистров — бывший спецназ, в 2022 году служил военным медиком, погиб в Запорожской области под Роботиным;

- старший сержант Николай Кривошлик — боец 72-й ОМБр, погиб от артобстрела под Семигорьем;

- капитан Сергей Шива — офицер ВСУ, участник АТО, служил в Кобеляцком военкомате, умер в 2019 году от болезни, связанной со службой.

Стелла стала символом памяти, благодарности и уважения к погибшим защитникам. Она напоминает, что свобода и независимость Украины борются ценой жизни лучших сыновей и дочерей страны.



Местное общество подчеркивает: мемориал должен стать напоминанием для современников и последующих поколений о мужестве и самопожертвовании воинов, которые до конца исполнили свой долг перед государством.

