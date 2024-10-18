В погодных приложениях появились предупреждения от Укргидрометцентра

Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.

Предупреждения от Укргидрометцентра появились в погодных приложениях Украины

Благодаря этому сотрудничеству украинские пользователи получают предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в своих погодных приложениях. Платформа MeteoAlarm, объединяющая предупреждения из всех европейских стран, автоматически отправляет их в мобильные приложения, доступные на различных операционных системах.

Как сообщила Наталья Птуха, Укргидрометцентр смог присоединиться к международной платформе EUMETNET при поддержке Финского метеорологического института. Проект по международной кооперации позволяет Украине направлять собственные предупреждения о стихийных и опасных погодных явлениях, охватывающих территорию страны.

Платформа MeteoAlarm специализируется на отслеживании и предупреждении пользователей о потенциально опасных погодных явлениях, таких как штормы, ливни, наводнения, сильные ветры и другие. Она является частью европейской метеорологической системы и объединяет предупреждения из всех входящих в нее стран. Теперь Украина также присоединилась к этой системе, позволяющей оперативно реагировать на изменения погоды и заранее информировать население о возможных рисках.

Читайте на портале "Комментарии" - С 22 октября большинство регионов Украины ждет приятное потепление. Ночи станут теплее – от 2 до 8 градусов, а днем температура вырастет до 11-16 градусов. Такие изменения связаны с изменением атмосферных процессов, что принесет на территорию страны более теплые воздушные массы.

