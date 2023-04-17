В Пенсионном фонде обнародовали информацию, какие пенсии получают украинцы

Общая численность пенсионеров на 1 апреля 2023 года в Украине составляет 10 697 170 человек, при этом средний размер пенсии – 5238, 25 гривен. Статистика была обнародована в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), пишут "Комментарии".



В Украине почти 10,7 млн пенсионеров

В Украине сократилось количество пенсионеров, получающих менее 2 000 гривен, но они все же есть и средняя пенсия в этой категории составляет чуть больше тысячи гривен – 1226, 77 гривен.

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Какие же пенсии реально получают украинцы:

- До 2000 гривен – 67 859 человек (0,8%);

- С 2001 до 3000 гривен – 3 185057 (29,8%);

- От 3001 до 4000 гривен – 2 282 090 (21,3%);

- От 4001 до 5000 гривен – 1626671 (15,3%);

- От 5001 до 10000 гривен – 2 475 515 (23,1%);

- Более 10000 гривен – 1059978 (9,9%).

Что касается выплат, то большее количество украинских пенсионеров доверяет свои пенсии банкам. Так, через Укрпочту пенсии получают 2,32 млн пенсионеров, а через банки – 8,4 млн человек. По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 54,2%. В этом госбанке получают деньги 4,56 млн. человек. На втором месте государственный Сбербанк – 35,7%, пенсии получают 2,991 млн человек. В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 328,6 тысячи человек – 3,9%. В других банках получают выплаты 507,9 тысячи человек – 6%.

По информации ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-март 2023 составила 128,5 млрд гривен, что на 23,8% больше, чем в 2022 году — 103,8 млрд гривен.

Напомним, "Комментарии" писали, что стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты.

Речь шла на портале "Комментарии" и можно ли докупить страховой стаж, - объяснили в Пенсионном Фонде.

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