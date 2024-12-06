В парламенте продвигают законопроект, который может убить аптечную отрасль

Под крышей парламента разгорелось настоящее сражение фармацевтических лоббистов – поводом стал резонансный законопроект №11493, существенно меняющий правила игры в аптечной отрасли.

Фармацевт. Фото: freepik

Политолог Евгений Магда обращает внимание, что температура на рынке медикаментов резко повысилась, когда Юлия Тимошенко пообещала навести на нем порядок, объявив войну "фарммафии". Злые языки утверждают, что сама Тимошенко является заинтересованным лицом в этом бизнесе: в орбиту партии "Батькивщина" якобы входят сразу две аптечные сети – из Чернигова и из Винницы. В то же время глава профильного комитета Совета Михаил Радуцкий из "Слуги народа" неровно дышит к одному из крупнейших украинских производителей лекарств.

По словам Магды, на недавнем аптечном саммите Радуцкий пообещал фармотрасли не спешить и дорабатывать законопроект №11493 совместно с ее специалистами.

"Но сразу пошли истоки из Совета, что профильный комитет на понедельник, 9 декабря, готовит те же правки, которые поставили кувырком как фармацевтов, так и пациентов, рискующих остаться без лекарств, – делится инсайдом политолог. – Речь, в частности, о принудительном квотировании продаж лекарств для дистрибьюторов. Это что, анонс продажи лекарств по талонам? И вообще, дистрибьюторы годами вкладывались в отрасль, а сейчас им говорят – прощайтесь со своими инвестициями в сотни миллионов долларов, потому что квотируем до полной остановки. И это называется рыночной экономикой? Зовите Гетманцева (Даниил Гетманцев – глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), делитесь опытом".

Кроме того, в скандальном законопроекте прописано создание электронного реестра, который создаст новые коррупционные риски и запрет или существенное ограничение аптечного маркетинга. Аптечный маркетинг – это средства от производителя на продвижение препарата, которые занимают в бюджете аптек не менее 10%. Магда уверен, что их изъятие с рынка может ударить по аптеках в небольших городах и прифронтовых районах, которые при таких условиях станут нерентабельными и начнут закрываться. Впрочем, оставшиеся исчезнут высококачественные импортные препараты, потому что без маркетинга цены на них станут неподъемными для потребителей.

Зато есть подозрение, что подобным новациям обрадуются производители, которые за время войны подняли отпускные цены на свои препараты втрое. Именно они получат преференции, если законопроект будет принят.

"Фактически надежда остается лишь на то, что на фармрынке сложилась ситуация, когда интересы потребителей, работников отрасли и руководства страны совпадают, – надеется Магда. – Уверен, что потребители и работники не хотят хаоса, дефицита и роста цен на рынке, а властям совершенно не нужны социальные потрясения, с этим связаны".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что благодаря программе реимбурсации "Доступные лекарства", ВПЛ могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Реимбурсация предполагает возмещение аптечным заведениям стоимости лекарственных средств, отпущенных пациенту по е-рецепту. Это касается наиболее распространенных хронических заболеваний, которые эффективно лечатся на амбулаторном уровне.