В парламенте продвигают законопроект, который может убить аптечную отрасль

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Амбарцумян Анна
Под крышей парламента разгорелось настоящее сражение фармацевтических лоббистов – поводом стал резонансный законопроект №11493, существенно меняющий правила игры в аптечной отрасли.
Фармацевт. Фото: freepik
Политолог Евгений Магда обращает внимание, что температура на рынке медикаментов резко повысилась, когда Юлия Тимошенко пообещала навести на нем порядок, объявив войну "фарммафии". Злые языки утверждают, что сама Тимошенко является заинтересованным лицом в этом бизнесе: в орбиту партии "Батькивщина" якобы входят сразу две аптечные сети – из Чернигова и из Винницы. В то же время глава профильного комитета Совета Михаил Радуцкий из "Слуги народа" неровно дышит к одному из крупнейших украинских производителей лекарств.
По словам Магды, на недавнем аптечном саммите Радуцкий пообещал фармотрасли не спешить и дорабатывать законопроект №11493 совместно с ее специалистами.
Кроме того, в скандальном законопроекте прописано создание электронного реестра, который создаст новые коррупционные риски и запрет или существенное ограничение аптечного маркетинга. Аптечный маркетинг – это средства от производителя на продвижение препарата, которые занимают в бюджете аптек не менее 10%. Магда уверен, что их изъятие с рынка может ударить по аптеках в небольших городах и прифронтовых районах, которые при таких условиях станут нерентабельными и начнут закрываться. Впрочем, оставшиеся исчезнут высококачественные импортные препараты, потому что без маркетинга цены на них станут неподъемными для потребителей.
Зато есть подозрение, что подобным новациям обрадуются производители, которые за время войны подняли отпускные цены на свои препараты втрое. Именно они получат преференции, если законопроект будет принят.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что благодаря программе реимбурсации "Доступные лекарства", ВПЛ могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Реимбурсация предполагает возмещение аптечным заведениям стоимости лекарственных средств, отпущенных пациенту по е-рецепту. Это касается наиболее распространенных хронических заболеваний, которые эффективно лечатся на амбулаторном уровне.
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