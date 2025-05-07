В Пакистане озвучили ультиматум для прекращения боевых действий в Индии

Пакистан выразил готовность снизить уровень военной напряженности в регионе при условии, что Индия прекратит агрессивные действия, в том числе военную операцию под названием "Синдур". Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил министр обороны Исламской Республики Хаваджа Асиф.

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"Мы не заинтересованы в эскалации конфликта. Если Индия прекратит агрессию, мы немедленно приостановим военную активность. Однако, пока продолжаются атаки на наши позиции, мы вынуждены защищаться", — подчеркнул министр.

По его словам, Пакистан не инициирует боевые действия, но и не останется пассивным в случае угрозы.

Комментируя возможность переговоров после последних обстрелов, Асиф заявил, что о дипломатических контактах между сторонами ему ничего не известно.

В то же время, по данным телеканала Geo TV, ВВС Пакистана недавно сбили пять индийских боевых самолетов. Среди них два истребителя французского производства Rafale и один Су-30МКИ российского происхождения.

Согласно сообщению издания Pakistan Daily, ссылаясь на спикера пакистанской армии генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудхри, индийские военные ночью совершили авиаудары по гражданским объектам на территории Пакистана, в том числе в приграничных районах Кашмира.

На линии контроля в Кашмире продолжаются ожесточенные обстрелы. Местные жители, в частности из долины Нилум, сообщают о регулярных взрывах и артиллерийском огне по приграничным укреплениям. Из-за угрозы жизни многие гражданские были вынуждены искать убежища в бункерах.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к воздержанию. Он подчеркнул, что "мир не может себе это позволить".