В ОПЗЖ сообщили, что за срыв контракта власти Перу собираются наложить на Украину штраф

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Козлова Альбіна
Украина должна была поставить Перу самолет Ан-178, фото из открытых источников
Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций на Украину за срыв контракта на производство транспортного самолета Ан-178 для Министерства внутренних дел Республики Перу и несоблюдения сроков поставки воздушного судна, которого там так и не увидели. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В политсиле отметили, что генеральный контролер Перу в своем госотчете ведет речь о вероятных экономических потерях из-за задержки с Ан-178 в размере $64 млн.
В оппозиционной партии напомнили, что полугодом ранее президент подводил итоги второй годовщины своей инаугурации и отчитывался об успехах, в том числе о потенциале и возрождении отечественного авиастроения, как раз на территории ГП "Антонов", в чем заключается горькая ирония происходящего сейчас.
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают, что скандал с самолетом для Перу лишь подтверждает неспособность нынешней власти реализовывать крупные высокотехнологичные проекты.
"Ни в правительстве, ни на Банковой нет понимания, как реанимировать украинскую промышленность, использовать ее производственный потенциал, привлекать инвестиции в реальный сектор экономики. Равно как и нет понимания, как управлять страной. Все, на что способна власть – это обслуживание интересов западных кредиторов, работа на обогащение приближенных, преследование политических оппонентов по сфабрикованным уголовным делам. Вот в этом власть действительно преуспела. И соответствующая репутация закрепилась не только за ней, но, увы, уже и за самой Украиной, которую рекордными темпами покидают и иностранный капитал, и даже собственные граждане", – констатировали в оппозиционной политической силе.
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