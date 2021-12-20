В ОПЗЖ сообщили, что за срыв контракта власти Перу собираются наложить на Украину штраф

Украина должна была поставить Перу самолет Ан-178, фото из открытых источников

Власти Перу начали процесс наложения штрафных санкций на Украину за срыв контракта на производство транспортного самолета Ан-178 для Министерства внутренних дел Республики Перу и несоблюдения сроков поставки воздушного судна, которого там так и не увидели. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В политсиле отметили, что генеральный контролер Перу в своем госотчете ведет речь о вероятных экономических потерях из-за задержки с Ан-178 в размере $64 млн.

"В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уверены, что ситуация с невыполнением Украиной уже заключенного контракта – это очередное подтверждение неэффективности и низкого профессионализма высшего руководства страны, приговор нынешней власти, чья политика направлена на деиндустриализацию Украины, превращение ее в аграрно-сырьевой придаток Запада и поставщика дешевой рабочей силы развитым странам", – заявили в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии напомнили, что полугодом ранее президент подводил итоги второй годовщины своей инаугурации и отчитывался об успехах, в том числе о потенциале и возрождении отечественного авиастроения, как раз на территории ГП "Антонов", в чем заключается горькая ирония происходящего сейчас.

"Об истинном же отношении власти к отечественному авиапрому красноречиво свидетельствует тот факт, что сама Украина с 2018 года закупает для МВД французские вертолеты Airbus Helicopters. В 2022 году их должны приобрести еще 50 штук. И это при том, что у нас есть завод "Мотор Сич", способный производить отечественные вертолеты. Завод, который стараниями нынешней власти был лишен инвестиций и перспективы которого были похоронены по указке США и в угоду интересам Вашингтона", – говорится в сообщении партии.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают, что скандал с самолетом для Перу лишь подтверждает неспособность нынешней власти реализовывать крупные высокотехнологичные проекты.

"Ни в правительстве, ни на Банковой нет понимания, как реанимировать украинскую промышленность, использовать ее производственный потенциал, привлекать инвестиции в реальный сектор экономики. Равно как и нет понимания, как управлять страной. Все, на что способна власть – это обслуживание интересов западных кредиторов, работа на обогащение приближенных, преследование политических оппонентов по сфабрикованным уголовным делам. Вот в этом власть действительно преуспела. И соответствующая репутация закрепилась не только за ней, но, увы, уже и за самой Украиной, которую рекордными темпами покидают и иностранный капитал, и даже собственные граждане", – констатировали в оппозиционной политической силе.









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