В ОП раскрыли детали встречи Зеленского с Байденом

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел первую встречу в рамках визита в США с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне 26 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Визит Зеленского в США. Фото - сайт Офиса президента Украины

На Банковой отметили, что во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и Штаты за оказанную стране поддержку, которая "спасает жизнь украинцев и помогает стране сохранить независимость".

"Глава Украинского государства ознакомил президента США с ситуацией в Украине, в том числе на фронте. Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", — говорится в заявлении ОП.

Кроме того, Владимир Зеленский и Джо Байден приняли участие в специальной встрече "G7+", посвященной вопросу восстановления Украины. Также более 30 стран и Евросоюз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

Во время выступления на мероприятии Зеленский отметил, что после разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему "стать по-настоящему продолжительным".

"Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления – способствующей миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", — сказал президент Украины.

Также было обнародовано видео выступления Байдена и Зеленского во встрече в формате "Группа Семи+Украина" по восстановлению Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Джо Байдена работает над планом продления полномочий на отправку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября, когда начинается новый финансовый год. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Авторы материала пояснили, речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Пентагон может использовать собственные запасы для оперативного перемещения оружия и оборудования в Украину. Затем из этих денег финансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.



