В ОП раскрыли детали визита украинской делегации в США и встречи с командой Трампа

Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты. Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с представителями избранного президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

По информации пресс-службы, делегацию возглавляет первая вице-премьер-министр — министерша экономики Юлия Свириденко.

В рамках визита делегации Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды избранного Трампа.

"Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги нужно предпринять, чтобы их сорвать", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме Ермак встретился с советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.

Ермак также провел встречи с главой Хельсинкской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии.

Кроме того, глава Офиса президента Украины встретился с филантропом Уильямом Альбертом Акманом и другими представителями бизнес-кругов США, ветеранским корпусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

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