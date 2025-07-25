В ОП получили оплеуху, более обидную, чем безобразие в Белом доме: о чем идет речь

В Офисе президента абсолютно убеждены, что на их молниеносную махинацию со взятием НАБУ и САП под окончательный контроль, общество не отреагирует. Потому что политическая активность осталась разве что в Верховной Раде, да и там все управляется. Но нет, просчет не оправдался. Майдан, как окончательная форма влияния общества на зарвавшуюся власть, еще тлеет. И может загореться, если добавить дрова. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Кочетков.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что именно на протесты, а не на законодательное шулерство отреагировали наши западные партнеры.

"И – чудо странное – власть вынуждена пятиться. Быстро-быстро продуцировать новый вариант закона с возвращением самостоятельности НАБУ и САП, при этом старательно делая вид, что ничего особенно не произошло. Хотя властный тандем Владимир Зеленский – Андрей Ермак получил громкую оплеуху, по-моему, более оскорбительную, чем безобразие в Белом доме", – отметил Александр Кочетков.

Он продолжает, конечно, борьбе с коррупцией все это никак не поможет, потому что антикоррупционная вертикаль у нас мертворожденная, и ее нужно перезагружать полностью. Но и это даст лишь временный эффект, если не перезагрузить всю систему власти – на основе новой Конституции Украины, которая учитывает реалии настоящего и будущего. Именно это нужно доносить до нонконформистской молодежи, которая в Украине до сих пор есть.

"А следующие выборы в Украине могут оказаться не просто актом переутверждения действующей сейчас власти. И вот именно это и обнадеживает, по крайней мере меня", – констатировал Александр Кочетков.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина снова оказалась на первых страницах крупнейших мировых медиа, но не из-за войны. Все обсуждают скандальные ограничения антикоррупционных органов, принятый и, что бросилось в глаза, довольно быстро подписанный президентом законопроект №12414 и митинги по всей стране против этого решения. Действительно ли Зеленский берет на прицел борцов с коррупцией? О чем говорят самые большие протесты за время полномасштабного вторжения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



