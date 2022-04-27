logo

BTC/USD

38622.14

ETH/USD

2839.20

LTC/USD

99.82

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ОП нашли объяснение взрывам в трех областях России
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП нашли объяснение взрывам в трех областях России

На Банковой намекнули, что за убийства украинцев российскому народу тоже приходится отвечать, потому что есть карма

сегодня, 16:17
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Взрывы ночью и утром в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ в Офисе президента считают "абсолютно естественным, природным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников". Как передает портал "Комментарии", такое обоснование произошедшему нашел советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Своим мнением Подоляк поделился у себя в Telegram.

В ОП нашли объяснение взрывам в трех областях России

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк отметил, если российский народ решил массово атаковать другую страну, убивать живущий по соседству народ, используя для этого склады с боеприпасами, расположенные в приграничных регионах, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится.

Взрывы на оружейных складах в Белгородской и Воронежской областях советник главы ОП назвал естественным процессом, потому что кармы избежать еще не удавалось никому.

По словам Михаила Подоляка, теперь, как минимум три российские области тоже начинают понимать, что же такое "демилитаризация", о которой так часто твердят кремлевский чиновники и пропагандисты.

Подоляк добавил, причин взрывов крупных топливных складов, как и складов боеприпасов в РФ может быть очень много. Могло не обойтись и без потусторонних сил, ведь российские военные несмотря на Страстную неделю массово убивали людей в Мариуполе и теперь им приходится отвечать.

Читайте также на портале "Комментарии" — для жителей Курска, Воронежа и Белгорода эта ночь выдалась неспокойной. Привыкшие к обыденной жизни жители приграничных с Украиной российских областей проснулись из-за хлопков и взрывов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/M_Podolyak/61?fbclid=IwAR2YisSID_hlZ1iIH8SGoOzZra_Uv4CwtP6J0_4g4fPrGruP9Mf4mZq81SY
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!