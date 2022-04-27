В ОП нашли объяснение взрывам в трех областях России

Взрывы ночью и утром в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ в Офисе президента считают "абсолютно естественным, природным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников". Как передает портал "Комментарии", такое обоснование произошедшему нашел советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Своим мнением Подоляк поделился у себя в Telegram.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк отметил, если российский народ решил массово атаковать другую страну, убивать живущий по соседству народ, используя для этого склады с боеприпасами, расположенные в приграничных регионах, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится.

Взрывы на оружейных складах в Белгородской и Воронежской областях советник главы ОП назвал естественным процессом, потому что кармы избежать еще не удавалось никому.

По словам Михаила Подоляка, теперь, как минимум три российские области тоже начинают понимать, что же такое "демилитаризация", о которой так часто твердят кремлевский чиновники и пропагандисты.

Подоляк добавил, причин взрывов крупных топливных складов, как и складов боеприпасов в РФ может быть очень много. Могло не обойтись и без потусторонних сил, ведь российские военные несмотря на Страстную неделю массово убивали людей в Мариуполе и теперь им приходится отвечать.

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