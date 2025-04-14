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В ОП инициировали изменения для раненых военных: полные выплаты и отмена справок

Сегодня воинские части требуют, чтобы военные, которые находятся на лечении в учреждении здравоохранения, каждые 10 дней предоставляли соответствующую справку

сегодня, 15:19
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Кравцев Сергей

На Банковой решили всерьез пересмотреть вопрос о выплатах и справках, касающиеся раненых военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал замглавы Офиса президента Ирины Верещук.

В ОП инициировали изменения для раненых военных: полные выплаты и отмена справок

Офис президента. Фото: из открытых источников

В Офисе президента отметили, воинские части требуют, чтобы военные, которые находятся на лечении в учреждении здравоохранения, каждые 10 дней предоставляли соответствующую справку.

Ирина Верещук добавила, что учреждения здравоохранения и воинские части должны сами обмениваться этими данными, поскольку юридические и технические условия для этого есть. Верещук, в свою очередь, попросила Генштаб Вооруженных сил Украины, Командование медицинских сил (КМС) и Министерство здравоохранения выдать дополнительные ведомственные разъяснения по этому поводу.

Замглавы ОП рассказала, что часто также бывают случаи, когда раненые бойцы, которых вывели вне штата во время лечения, не получают материальные обеспечения в полном объеме. Это, в свою очередь, неправильно и незаконно.

В связи с этим она призвала Минобороны предоставить разъяснения по соблюдению закона о "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Читайте также на портале "Комментарии" — финансирование украинской армии является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. В то же время в медиа появилась информация о якобы нехватке средств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минфина.

Как пояснили в Минфине, уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным идут вовремя и в полном объеме. 

"Так же будет и в дальнейшем! Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", — говорится в заявлении.




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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/2760
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