В ООН признали свою беспомощность перед Россией

Глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что ООН не имеет рычагов влияния, чтобы заставить Россию выполнять Устав организации и соблюдать международное право. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис. Фото из открытых источников

Деннис Фрэнсис ответил на вопрос, достаточно ли сделала Генассамблея ООН, чтобы заставить Россию закончить начатую ею войну и соблюдать международное право с Уставом ООН. По словам главы Генассамблеи ООН, международная организация не имеет влияния на Россию.

"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств", — сказал Фрэнсис.

По его словам, в ООН надеются, "что россияне выполнят свои обязательства". Однако сам Деннис Фрэнсис отметил, что сомневается в попытке ООН заставить к этому РФ.

"Но я не думаю, что у нас есть возможности и полномочия, чтобы заставить россиян", — сказал Фрэнсис.

Глава Генассамблеи ООН отметил, что в ООН российскую агрессию против Украины назвали "фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться". Также Фрэнсис добавил, что россияне создали "плохой прецедент, если другие страны решат последовать их примеру".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Африки написали жалобу в ООН на Украину, в которой обвиняют Киев якобы в причастности к терроризму.

Также "Комментарии" писали об украинском представителе в ООН, который высмеял главу МИД РФ Сергея Лаврова.





