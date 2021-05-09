В оккупированном Донецке провели "военный парад" (Фото)

Сегодня в оккупированном россиянами Донецке прошел парад в честь победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

На Донбассе прошел военный парад в честь Дня победы. Фото: novosti.dn.ua

На мероприятии было достаточно много зрителей, которые не соблюдали дистанцию и эпидемиологические мероприятия. Значительная часть наблюдателей была без масок.

Открыли парад командиры незаконных вооруженных формирований и глава "ДНР" Денис Пушилин. Участие в параде принимали и несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и призывники.

По главной улице города, где проходил парад, проехала военная техника. Были представлены образцы периода Второй мировой войны и современное вооружение.

Как отмечает издание, для мероприятия было привлечено около 80 единиц техники.

Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскрыл свое отношение ко Дню Победы. Он считает, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в частности с Россией. Политик сообщил, что наше государство понесло огромные потери во время войны. Пострадали как люди, так и экономика. Председатель Верховной Рады также пояснил, что для него значит 9 мая. Его мнение узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал о последнем отчете разведки Финляндии. Согласно документу, Россия показала способность и готовность использовать вооруженные силы в Европе для достижения своих целей. Этот факт увеличил напряженность в регионе Балтийского моря. В отчете сообщается, что РФ прибегает к "политике силы". Подробности ситуации узнавайте здесь.

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