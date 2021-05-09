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В оккупированном Донецке провели "военный парад" (Фото)

Российские оккупанты устроили "военный парад" в честь победы над нацизмом во Второй мировой войне

сегодня, 14:40
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня в оккупированном россиянами Донецке прошел парад в честь победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

В оккупированном Донецке провели "военный парад" (Фото)

На Донбассе прошел военный парад в честь Дня победы. Фото: novosti.dn.ua

На мероприятии было достаточно много зрителей, которые не соблюдали дистанцию и эпидемиологические мероприятия. Значительная часть наблюдателей была без масок.

Открыли парад командиры незаконных вооруженных формирований и глава "ДНР" Денис Пушилин. Участие в параде принимали и несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и призывники.

По главной улице города, где проходил парад, проехала военная техника. Были представлены образцы периода Второй мировой войны и современное вооружение.

Как отмечает издание, для мероприятия было привлечено около 80 единиц техники.

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Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскрыл свое отношение ко Дню Победы. Он считает, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в частности с Россией. Политик сообщил, что наше государство понесло огромные потери во время войны. Пострадали как люди, так и экономика. Председатель Верховной Рады также пояснил, что для него значит 9 мая. Его мнение узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал о последнем отчете разведки Финляндии. Согласно документу, Россия показала способность и готовность использовать вооруженные силы в Европе для достижения своих целей. Этот факт увеличил напряженность в регионе Балтийского моря. В отчете сообщается, что РФ прибегает к "политике силы". Подробности ситуации узнавайте здесь.


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Источник: https://novosti.dn.ua/news/311698-dnr-provela-voennyj-parad-so-zritelyami-na-fone-kovida-dalshe-bylo-shestvie-bessmertnogo-polka#
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