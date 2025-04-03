В оккупации бушует опасный вирус: что известно

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Недилько Ксения
Во временно оккупированном Мариуполе обнаружена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Маирупольского городского совета.
В Мариуполе бушует птичий грипп
В оккупированном городе зафиксирован случай заражения около 700 кур. Об этом сообщил "начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы городской ветеринарной клиники" Эдуард Квашук.
Вирус обнаружили у кур, содержащихся в частном секторе города, сообщают местные СМИ. К птичьему гриппу восприимчивы не только птицы, этот вирус может поражать свиней, кошек, собак и людей.
Симптомы птичьего гриппа у людей могут варьироваться от легких, похожих на обычный грипп, тяжелых респираторных заболеваний и даже смерти. Конкретные симптомы зависят от штамма вируса и состояния здоровья человека.
Частые симптомы птичьего гриппа у людей могут включать:
Повышенная температура тела (37,8°C или выше) или чувство жара
Кашель
Боль в горле
Насморк или заложенный нос
Боли в мышцах или теле
Головная боль
Усталость
Покраснение или раздражение глаз (конъюнктивит)
Более редкие или более серьезные симптомы могут включать:
Одышка или затрудненное дыхание
Диарея
Тошнота
Рвота
Судороги
Пневмония
Острый респираторный дистресс-синдром (ГРДС)
Полиорганная недостаточность
Важно отметить, что некоторые люди, инфицированные птичьим гриппом, могут иметь легкие симптомы или вообще их не ощущать. Однако даже в таких случаях они могут потенциально распространять вирус.
Симптомы обычно появляются через 2–5 дней после контакта с вирусом, но этот период может варьироваться от 1 до 17 дней.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепропетровской области люди умирают от коронавируса.
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