В оккупации бушует опасный вирус: что известно

Во временно оккупированном Мариуполе обнаружена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Маирупольского городского совета.

В Мариуполе бушует птичий грипп

В оккупированном городе зафиксирован случай заражения около 700 кур. Об этом сообщил "начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы городской ветеринарной клиники" Эдуард Квашук.

Вирус обнаружили у кур, содержащихся в частном секторе города, сообщают местные СМИ. К птичьему гриппу восприимчивы не только птицы, этот вирус может поражать свиней, кошек, собак и людей.

Симптомы птичьего гриппа у людей могут варьироваться от легких, похожих на обычный грипп, тяжелых респираторных заболеваний и даже смерти. Конкретные симптомы зависят от штамма вируса и состояния здоровья человека.

Частые симптомы птичьего гриппа у людей могут включать:

Повышенная температура тела (37,8°C или выше) или чувство жара

Кашель

Боль в горле

Насморк или заложенный нос

Боли в мышцах или теле

Головная боль

Усталость

Покраснение или раздражение глаз (конъюнктивит)

Более редкие или более серьезные симптомы могут включать:

Одышка или затрудненное дыхание

Диарея

Тошнота

Рвота

Судороги

Пневмония

Острый респираторный дистресс-синдром (ГРДС)

Полиорганная недостаточность

Важно отметить, что некоторые люди, инфицированные птичьим гриппом, могут иметь легкие симптомы или вообще их не ощущать. Однако даже в таких случаях они могут потенциально распространять вирус.

Симптомы обычно появляются через 2–5 дней после контакта с вирусом, но этот период может варьироваться от 1 до 17 дней.

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