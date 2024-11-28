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В одной из областей вводят жесткие графики подачи электричества на ближайшие две недели: где именно

В ближайшие недели Львовщина будет жить в условиях жестких ограничений электроснабжения

сегодня, 11:54
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Черновалова Кристина

Утренний ракетный обстрел Львовщины привел к масштабным проблемам с электроснабжением. Около 523 тысяч абонентов сейчас остаются без света. В 05:19 глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об опасности ракетного удара, а вскоре в Стрые прогремели взрывы. По предварительной информации, противовоздушная оборона уничтожила одну из вражеских ракет, но избежать разрушений не удалось.

В одной из областей вводят жесткие графики подачи электричества на ближайшие две недели: где именно

На Львовщине вводят жесткие графики электроснабжения

Враг попал в два объекта энергетической инфраструктуры области, что значительно усложнило ситуацию. Первый заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годик заявил, что в ближайшие недели область будет работать по жестким графикам подачи электроэнергии.

Утренний обстрел нанес ущерб энергосистеме региона, что уже повлекло за собой масштабные отключения. В этой связи во Львовской области ввели почасовые графики подачи электроэнергии.

Андрей Годик подчеркнул, что ситуация очень сложная. Восстановительные работы уже начались, но полный возврат света может занять определенное время. Энергетики работают круглосуточно, чтобы возобновить поставки.

"В ближайшие недели нам придется жить в жестких графиках электроснабжений. На Львовщине враг атаковал два объекта критической инфраструктуры", – рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар России по Украине. По его словам, с утра уже были доклады командующего Воздушными силами, министрами внутренних дел и энергетики о последствиях российского удара.



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