В Одесской области военные обнаружили уникальные артефакты V-VI веков до н.э.

Во время строительства фортификационных объектов бойцы 123-й бригады ВСУ обнаружили сосуд, датируемый V-VI веками до нашей эры. Археологические находки уже переданы музею "Старофлотские казармы", о чем сообщило Региональное управление сил территориальной обороны "Юг".

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Водитель экскаватора, наткнувшийся на артефакт, сразу обратился к своему товарищу, интересующемуся историей. Эксперты музея после анализа определили, что найденный предмет является коринфской амфорой, которая использовалась в ритуальных обрядах и размещалась в погребениях. Это место, где производились работы, оказалось древним могильником.

Кроме этого, во время строительства был найден еще один артефакт — древний греческий кувшин, или ойнохоя. Такой сосуд с одной ручкой и тремя носиками служил для разлива вина на симпосиях — ритуальных пирах в Древней Греции.

"Эти сосуды были изготовлены специально для захоронений и привезены из Греции. Важно, что они остались целыми, что свидетельствует о высоком социальном статусе тех, кого хоронили", — отметил бывший археолог, преподаватель Николаевского национального университета им. О. Сухомлинского, а ныне военнослужащий Александр.

Вместе с артефактами, военные также передали в музей остатки человеческих костей, принадлежащих погребенным лицам.

Ранее портал "Комментарии" писал, что война в Украине заставила правительство искать новые способы сохранения национального культурного наследия, особенно артефактов, которые находятся в музеях прифронтовых территорий и оккупированных населенных пунктах. Министр культуры и информационной политики Николай Точицкий назвал два основных направления работы, направленных на сохранение и популяризацию украинской культуры.