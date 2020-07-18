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Главная Новости Общество события В Одесской области поймали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови (ВИДЕО)
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В Одесской области поймали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови (ВИДЕО)

По данным полиции, еще три десятых промилле - и человек бы потерял сознание

сегодня, 01:30
Автор:

Владимир Лавский
В Одесской области поймали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови (ВИДЕО)

В городе Измаил Одесской области представители патрульной полиции задержали нарушителя с рекордным количеством алкоголя в крови - 3,26 промилле. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей. 

Данный показатель в 16 раз превышает норму, допустимую для вождения автомобиля. По словам патрульных, еще бы три десятых - и человек бы потерял сознание. Кроме того, нарушитель не имел при себе водительского удостоверения. 

Нетрезвый водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, когда на скорости врезался в столб. Сам виновник ДТП не пострадал. 


Как ранее сообщали "Комментарии", пьяный украинец угрожал подорвать избирательный участок в ПольшеВсе случилось в Слупии Конецкой, которая расположена в Сентокшиском воеводстве. Во второй половине дня, когда выборы были в самом разгаре, 46-летний украинец решил позвонить в экстренные службы. Он потребовал, чтобы к нему приехал участковый полицейский, иначе угрожал взорвать местный избирательный участок. 

Полицейские, в конечном итоге, приехали, но исключительно для того, чтобы его задержать. Квартиру украинца осмотрели пиротехники. Никакой взрывчатки они там не обнаружили. А вот в крови мужчины медики обнаружили сразу 3 промилле алкоголя.


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