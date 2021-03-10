В Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд - почему она это сделала

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Кириєнко Анна
В Одессе гражданка подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины. Данную информацию предоставляет издание "Думская".
Одесситка подожгла Пенсионный фонд - причины ситуации. Фото: usionline.com
Согласно сообщению, женщина облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью. Сама одесситка осталась на месте происшествия.
Когда в Пенсионный фонд прибыла полиция, женщина объяснила свои мотивы. Оказывается, что гражданка решила протестовать следующим образом. Она жалуется на маленькую пенсию.
Стоит отметить, что женщине 54 года. То есть она еще не достигла пенсионного возраста.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Пользователи сети активно становятся на сторону женщины и считают, что власти нужно обратить внимание на эту попытку протеста. Другие считают, что такие радикальные меры были лишними.
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