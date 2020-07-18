kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.07.2020

BTC/USD

9222.85

ETH/USD

236.30

LTC/USD

42.77

НБУ 18.07.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Одессе занялись заброшенным Delfi: появились фото, как поднимают танкер
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе занялись заброшенным Delfi: появились фото, как поднимают танкер

Опубликованы фото переворачивания затонувшего танкера Delfi в Одессе

сегодня, 16:49
Автор:

Таисия Ерохина
В Одессе занялись заброшенным Delfi: появились фото, как поднимают танкер

Сегодня, 18 июля, в Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi, который потерпел крушение у одесского берега 22 ноября прошлого года. Об этом написал в Facebook глава Одесской области Максим Куцый.

Как сообщил председатель ОГА, идет активная фаза работ по переворачиванию танкера. К процессу присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксиры для поднятия судна на ровный киль.

Отметим, что представители судовладельца заявили, что на поднятии танкера дела не закончится. Так, после переворачивания судна нужно еще две недели, чтобы транспортировать танкер на место будущей дислокации.

Фотографии с места событий опубликовало местное издание "Думская". Сообщается, что операция началась с самого раннего утра. Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов. Также подошли буксиры, на которые заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль. Однако при попытке дернуть танкер один из канатов порвался.

Напомним, под Одессой пытаются избежать катастрофы из-за утечки нефтепродуктов из танкера Delfi. Из-за шторма предпринять меры получилось только спустя несколько дней после крушения судна.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!