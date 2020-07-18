В Одессе занялись заброшенным Delfi: появились фото, как поднимают танкер

Сегодня, 18 июля, в Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi, который потерпел крушение у одесского берега 22 ноября прошлого года. Об этом написал в Facebook глава Одесской области Максим Куцый.

Как сообщил председатель ОГА, идет активная фаза работ по переворачиванию танкера. К процессу присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксиры для поднятия судна на ровный киль.

Отметим, что представители судовладельца заявили, что на поднятии танкера дела не закончится. Так, после переворачивания судна нужно еще две недели, чтобы транспортировать танкер на место будущей дислокации.

Фотографии с места событий опубликовало местное издание "Думская". Сообщается, что операция началась с самого раннего утра. Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов. Также подошли буксиры, на которые заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль. Однако при попытке дернуть танкер один из канатов порвался.

Напомним, под Одессой пытаются избежать катастрофы из-за утечки нефтепродуктов из танкера Delfi. Из-за шторма предпринять меры получилось только спустя несколько дней после крушения судна.

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